Спасли орхидеи: маньяк похитил известную спортсменку

Австрийская велосипедистка и триатлонистка Натали Бирли чудом избежала смерти от рук маньяка, похитившего ее во время одной из тренировок. Инцидент произошел на юге Австрии в городе Кюмберг.

Спортсменка ехала на велосипеде, когда в нее влетел фургон - Натали упала с велосипеда и сломала руку. Водитель вместо того, чтобы помочь велосипедистке, начал избивать ее палкой, связал скотчем и запихнул за заднее сидение своего авто. Из-за сильной боли от полученных травм триатлонистка потеряла сознание.

Натали Бирли

Девушка очнулась уже в доме у похитителя. Она была обнажена и привязана к стулу скотчем. По словам самой Бирли, маньяк говорил, что отпустит ее, если она выполнит все необходимые требования. Мужчина всячески издевался над своей жертвой - даже пытался задушить спортсменку и утопить ее в ванной.

Когда Натали поняла, что никто не сможет ей помочь, решила действовать в одиночку. Она решилась заговорить с похитителем и попала в точку - она похвалила его орхидеи.

"Внезапно преступник стал милым со мной. Он объяснил, что работает садовником. И обо всех злоключениях своей жизни - о смерти отца, после которой мать стала алкоголичкой и о девушке, которая ему изменила", - рассказала позже Натали в интервью Kronen Zeitung.

В конце концов, похититель развязал ее, подвез прямо к дому и даже не забыл про велосипед. Именно благодаря GPS-трекеру, который был установлен на велосипеде, полиция смогла отследить преступника и арестовать его. Сейчас правоохранители выясняют, причастен ли 33-летний мужчина, который страдает от психиатрических проблем, к другим похищениям.

Натали Бирли Gol.bg

"Спасибо всем, кто отправился на мои поиски. Все равно вы не смогли бы найти меня. Я была сбита, побита, схвачена и спрятана в маленьком доме вдали от дороги. Это было как в плохом кино. Слава богу, что я смогла освободиться и неплохо себя чувствую, если не считать сломанной руки и поврежденной головы", - написала спортсменка на своей странице в фейсбуке.

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