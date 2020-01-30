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30 января • обновлено в 04:03
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Спасались бегством: фанаты напали на гандболистов в финале битвы за Олимпиаду-2020 и сорвали матч

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Грандиозным скандалом завершился финальный матч чемпионата Африки по гандболу 2020 года, который состоялся в Тунисе.

В решающей игре, где кроме самого трофея разыгрывалась путевка на Олимпийские игры в Токио, хозяева принимали своего самого принципиального соперника – сборную Египта. "Орлы Карфагена", которых поддерживали 12 тысяч преданных фанатов, надеялись на победу, но в итоге все сложилось не в их пользу – 23:27.

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Неудача их любимцев разъярила поклонников сборной Туниса, которые в концовке встречи атаковали игроков из Египта. Сначала в гандболистов полетели посторонние предметы, а затем несколько фанатов просто набросились на спортсменов, из-за чего возникла драка.

Лишь вмешательство полиции помогло утихомирить тунисских болельщиков, но представителям правопорядка пришлось на несколько минут увести команды с площадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США матч баскетбольных команд в Национальной студенческой лиги завершился грандиозным побоищем.

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Читайте все новости по теме "Олимпиада-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Олимпиада-2020 Гандбол
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