Спасались бегством: фанаты напали на гандболистов в финале битвы за Олимпиаду-2020 и сорвали матч

Грандиозным скандалом завершился финальный матч чемпионата Африки по гандболу 2020 года, который состоялся в Тунисе.

В решающей игре, где кроме самого трофея разыгрывалась путевка на Олимпийские игры в Токио, хозяева принимали своего самого принципиального соперника – сборную Египта. "Орлы Карфагена", которых поддерживали 12 тысяч преданных фанатов, надеялись на победу, но в итоге все сложилось не в их пользу – 23:27.

Crazy scenes in Tunisia! The Egyptian team have been evacuated after a player was attacked by a fan and objects were thrown after the team!#handball pic.twitter.com/U6yuahbsW9