Спарринг-партнера Хабиба нокаутировали за 19 секунд в Минске

22-летний бельгийский боец чеченского происхождения Рустам Сербиев потерпел разгромное поражение на турнире Belarusian Fighting Championship BFC 55 в Минске.

Поединок в весовой категории до 77 килограммов против 18-летнего белоруса Артема Бабашко завершился в первом же раунде.

Хозяин октагона с первых секунд начал осыпать соперника градом ударов. Сербиев, который был спаринг-партнером чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не ожидал такого натиска, и ушел полностью в защиту.

Несмотря на блоки, несколько ударов Артема прилетели в голову Сербиев. Рефери на 19-й секунде остановил избиение, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод с участием рефери произошел на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Serbian Battle Championship 28, который прошел в сербском городе Оджаци.

После того, как Славолюб Митич отправил Адриана Радовановича в тяжелый нокаут ударом в голову, арбитр хотел быстро остановить бой, однако из-за спешки подскользнулся, улетев на канвас октагона.