Сотни полуголых лыжниц отметили конец сезона в России

В Иркутской области отмечают конец лыжного сезона. В честь этого события 670 человек приняли участие в мероприятии на курорте Гора Соболиная в Иркутской области.

Сотни молодых людей в шортах и девушек в бикини устроили торжественный спуск на лыжах и сноубордах. В честь окончания сезона на курорте весь день действовала развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля BoogelWoogel почти две тысячи полуголых сноубордистов и лыжников совершали спуски с заснеженных склонов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.