Состояние отца Хабиба ухудшилось: появились новые подробности

Он сдал положительный тест на коронавирус. Его легкие поражены на 75%

После пробуждения он не мог разговаривать и двигаться

Из Махачкалы отца Хабиба в экстренном порядке доставили в одну из больниц Москвы, где он неделю пролежал в искусственной коме

Он находился в стабильном состоянии, но ему неожиданно стало хуже

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля с диагнозом пневмония

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, снова ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", пару дней назад ему стало лучше, а врачи отмечали позитивную динамику его состояния, но вчера Абдулманап впал в кому. Он не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы Sportbox

Отметим, что отец Хабиба провел неделю в искусственной коме, после чего не мог разговаривать и двигаться. Он сдал положительный тест на коронавирус, который поразил 75% его легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб впервые прокомментировал состояние своего отца и обратился ко всем жителям Дагестана, попросив их слушать врачей и соблюдать режим самоизоляции.

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