Состояние отца Хабиба ухудшилось: появились новые подробности

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, снова ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО.
Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", пару дней назад ему стало лучше, а врачи отмечали позитивную динамику его состояния, но вчера Абдулманап впал в кому. Он не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы
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Отметим, что отец Хабиба провел неделю в искусственной коме, после чего не мог разговаривать и двигаться. Он сдал положительный тест на коронавирус, который поразил 75% его легких.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб впервые прокомментировал состояние своего отца и обратился ко всем жителям Дагестана, попросив их слушать врачей и соблюдать режим самоизоляции.
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