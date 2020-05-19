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19 мая • обновлено в 16:47
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Состояние отца Хабиба ухудшилось: появились новые подробности

  • Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля с диагнозом пневмония

  • Он находился в стабильном состоянии, но ему неожиданно стало хуже

  • Из Махачкалы отца Хабиба в экстренном порядке доставили в одну из больниц Москвы, где он неделю пролежал в искусственной коме

  • После пробуждения он не мог разговаривать и двигаться

  • Он сдал положительный тест на коронавирус. Его легкие поражены на 75%

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Состояние отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, снова ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату ЭКМО.

Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", пару дней назад ему стало лучше, а врачи отмечали позитивную динамику его состояния, но вчера Абдулманап впал в кому. Он не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы

Sportbox

Отметим, что отец Хабиба провел неделю в искусственной коме, после чего не мог разговаривать и двигаться. Он сдал положительный тест на коронавирус, который поразил 75% его легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб впервые прокомментировал состояние своего отца и обратился ко всем жителям Дагестана, попросив их слушать врачей и соблюдать режим самоизоляции.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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