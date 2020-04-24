Состоялся в Украине: в сети вспомнили дебют Хабиба в ММА – видео боя

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не смог вернуться в октагон 18 апреля.

Боец должен был выступить в главном событии вечера UFC 249 и сразиться с американцем Тони Фергюсоном. Однако бой между ними был в пятый раз отменен – на этот раз из-за пандемии коронавируса. Теперь Хабиб не будет выступать до августа, так как у мусульман начался священный месяц Рамадан, что существенно влияет на подготовку спортсменов.

Хабиб Нурмагомедов Instagram Хабиба Нурмагомедова

Российская редакция телеканала "Евроспорт" решила по этой причине напомнить дебютный бой Нурмагомедова в смешанных единоборствах. Он состоялся 13 сентября 2008 года в Полтаве в рамках CSFU: Champions League. Хабиб дрался с Вусалом Байрамовым из Азербайджана, которого уверенно победил удушающим приемом. При этом после поражения Байрамова приводили в чувство, чтобы он восстановил дыхание.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Дмитрий Кузнецов записал видео, в котором унизительно отозвался о Хабибе Нурмагомедове.

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