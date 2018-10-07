Состоялась церемония открытия III юношеской Олимпиады

В Буэнос-Айресе на площади Республики, где расположена главная достопримечательность аргентинской столицы - Обелиск, высота которого 67 метров, прошла торжественная церемония открытия III юношеских Олимпийских игр.

Юношеские Олимпийские игры

На моей памяти - это впервые, чтобы подобное шоу проходило не на спортивной арене, а в самом центре города, где зрители не привычно сидели на отведенных местах, а наблюдали за представлением стоя, заполонив огромный проспект 9 июля. Небольшая трибуна была установлена для официальных лиц и ограниченного количества зрителей, получивших специальные пропуска. Остальные же на ногах наблюдали за красочным шоу, перед которым не только мне, но и, наверное, многим коллегам настроение изрядно подпортили. Вообще, судя по первым впечатления нашу пишущую братию организаторы юношеской Олимпиады решили не очень-то баловать. Здесь не предусмотрено специального транспорта для журналистов, как мы привыкли на больших Олимпиадах. Нет, общая транспортная олимпийская система присутствует, но она довольно сложная и как все это будет работать, когда начнутся соревнования, как говорится, поживем-увидим. Пока же нам рассылают электронные письма с настоятельной просьбой бронировать места на состязания по парусному спорту, гольфу и регби. Ну а если не успел или замотался, то можешь и не добраться до места стартов, ибо об этом предупреждают заранее.

К чему это я написал, относительно церемонии открытия? Да все дело в том, что где-то недельки за две до начала Игр нам уже предлагали сделать специальную аккредитацию на церемонию открытия, отправив в Оргкомитет все данные, что я, как сознательный, сделал. Ну и получил в Главном Пресс-Центре юношеской Олимпиады (МPC) входной билет, как это было в Рио и Пхенчхане. Кстати, пресс-центр сразу удивил и потряс тем, что он маленький, не стационарный и не работает круглосуточно. Такие большие шатры мы привыкли видеть на местах соревнований, но никак ни основным центром, где обычно сосредоточена вся пишущая и говорящая журналистская братия. Если бы там собрались все, кто реально аккредитовался на Игры в Аргентине, то пришлось бы штабелями ложиться. Говорят, что телевизионщикам повезло больше и у них помещение попросторнее. Но вот только находится IBC рядом с аккредитационным центром приблизительно в часе езды от Олимпийского парка и Олимпийской деревни. Когда же бегло прошелся по Олимпийскому парку и увидел, что какие-то строительно-монтажные работы продолжаются, то удивился еще больше. Но это были только цветочки…

Юношеские Олимпийские игры

На следующий день оказалось, что тикет на торжественное открытие ЮОИ дал возможность расположиться в зоне поближе к Обелиску, где меня, вместе с другими коллегами чуть не раздавили. Здесь же, почему-то, также инвалиды - колясочники, зрители с маленькими детьми и еще очень много желающих посмотреть шоу. Более того, чтобы попасть в эту зону, пришлось намотать кругов пять вокруг площади Свободы, ибо никто внятно объяснить - где же я должен проходить - не смог.

Кстати, придя часа за полтора до времени, указанного в билете, я преспокойно прошел кордоны и даже опробовал зрительские места, обозначенные, как зона для прессы. Но потом какой-то дотошный стюард попросил - таки пропуск и сказал, что я должен отсюда выйти, а потом зайти в указанном месте. Но это самое место отыскалось еще часа через полтора, да и то не без помощи, говорящих на испанском (с английским здесь большие проблемы) тренеров по легкой атлетике и боксу мексиканской команды, которых тоже упорно посылали на очередное Авеню. Когда же заветный вход был найден, меня впервые на этих Играх, но достаточно формально, осмотрели стражи порядка. А дальше началась давка без надежды выбраться на пристойное место и ожидание начала церемонии. В итоге, вместо объявленных в билете 19 часов, шоу началось в 20-ть (2 часа ночи по Украине) и к этому времени счастливчики, которым таки достались тикеты с местами (кстати, билеты здесь не продают) тоже успели прилично заскучать. Прижатый к забору ограждения между счастливой и несчастливой зоной, я стал свидетелем того, как людям становилось плохо и несколько человек даже вынесли на носилках. Так что медицинская служба работала с полной нагрузкой и это только в нашем секторе. А что же там было дальше на проспекте 9 июля, где людей собралось огромное количество, трудно даже представить. Наверное, не только я невольно напрягся, когда раз пятнадцать на экранах показали план эвакуации, а диктор его упорно повторял.

Юношеские Олимпийские игры

Тут же посетила мысль, а что же мы все увидим, если обзор был крайне ограничен. Но оказалось, что постановщики шоу прекрасно понимали, что они делают. Да и опыт проведения именно здесь грандиозных праздников, где радуются победам национальной футбольной сборной и проводят другие торжества, уже имелся. Не полукавлю, если скажу, что главным действующим лицом действа был Обелиск, на котором и вокруг которого разворачивалась большая часть представления. Нет, это лучше было увидеть, как световые эффекты превращали монумент в арены соревнований, где роль спортсменов на невероятной высоте выполняли воздушные акробаты. Еще были движущиеся конструкции, которые периодически выезжали к месту основных событий с новыми героями. Ну и то, что в постановке были задействованы артисты, которые располагались на балконах домах напротив - прибавляло своей изюминки. Конечно, были и привычные фейерверки и долгожданное аргентинское танго и многое другое, включая речи президента МОК Томаса Баха и руководителей Оргкомитета игр. При этом смотрелось все это на одном дыхании и захватывало дух. Когда же легендарные аргентинские олимпийцы прошлого и настоящего подняли олимпийский флаг и зажгли огонь Игр, а взрослые люди, стоящие рядом, радовались как дети, а маленькие зрители тоже были в восторге от происходящего, то мое поганое настроение, предшествовавшее шоу, постепенно улетучилось. Но осадочек остался.

Мы ведь работать сюда приехали. Вот ладно мне от Обелиска до отеля - два шага и можно было спокойно изложить свои мысли. А вот каково было коллегам, от которых ждали онлайн - репортажей и моментальных фотоотчетов, что без нормального интернета сделать практически невозможно - сложно сказать. Нет, может специальное место для работы прессы где-то там и было, но не только для меня это осталось загадкой. И еще терзал вопрос - а каких неприятных сюрпризов журналистам ждать в дальнейшем? Но это уже будет совсем другая история…