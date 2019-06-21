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Состоялась церемония открытия Европейских игр-2019

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В столице Беларуси Минске в пятницу, 21 июня, состоялась церемония открытия вторых Европейских игр-2019.

Мероприятие прошло на столичном стадионе "Динамо" и собрало тысячи зрителей.

Артисты презентовали культуру и традиции белорусского народа под национальные мотивы. На соломенном коне явился известный певец Петр Елфимов, олицетворяющий бога солнца. Почти сто артистов сформировали огромный цветок папоротника.

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Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Танцоры в центре поля стадиона образовали своеобразный хоровод. Люди символизировали собой 4 элемента: огонь, воду, землю и воздух.

Отметим, что затем состоялся традиционный парад стран-участниц соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины по баскетболу 3х3 победно стартовали на Европейских играх, которые в пятницу, 21 июня, стартовали в столице Беларуси Минске.

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Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
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