Состоялась церемония открытия Европейских игр-2019

В столице Беларуси Минске в пятницу, 21 июня, состоялась церемония открытия вторых Европейских игр-2019.

Мероприятие прошло на столичном стадионе "Динамо" и собрало тысячи зрителей.

Артисты презентовали культуру и традиции белорусского народа под национальные мотивы. На соломенном коне явился известный певец Петр Елфимов, олицетворяющий бога солнца. Почти сто артистов сформировали огромный цветок папоротника.

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Открытие Европейских игр-2019

Танцоры в центре поля стадиона образовали своеобразный хоровод. Люди символизировали собой 4 элемента: огонь, воду, землю и воздух.

Отметим, что затем состоялся традиционный парад стран-участниц соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные Украины по баскетболу 3х3 победно стартовали на Европейских играх, которые в пятницу, 21 июня, стартовали в столице Беларуси Минске.

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