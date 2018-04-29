Составлен список фитнес-советов, которые реально вредят

Фитоняшки, гуру фитнеса по ТВ, "мудрые эксперты" из YouTube – все они любят давать советы. Подчас, эти советы исключают друг друга, а некоторые даже вредят.

Авторитетные фитнес-тренеры собрали четверку советов, которые реально вам навредят.

"Не нужно тратить время на составление тренировочного плана. Зачем он вам? Только отвлекает. Чувствуйте свое тело - оно не обманет!" Слышали такое?

Очень вредный совет многих блогеров-"качков". Часто их дают атлеты, которые выглядят красиво и внушительно, потому их и слушают. Но причина их успеха часто в другом. Как правило, они уже очень давно тренируются и реально умеют "слышать" свое тело. У большинства из них были или даже сейчас есть опытные тренеры, которые всю программу пишут и знают за них.

Да, возможно, вам не нужна детально проработанная программа тренировок из модного журнала. Но вы должны хорошо представлять, какие упражнения вы будете делать, с какими весами и на сколько повторов. А также планировать прогресс нагрузки.

Без плана тренировок очень сложно прогрессировать, особенно на начальном этапе.

Техника не важна

На самом деле, техника очень важна. Во-первых, при правильной технике вы будете нагружать именно те мышцы, которые хотите развить. Если месяцами, а то и годами, тренироваться неправильно, то у вас будут перекосы в развитии. К примеру, при неправильном жиме лежа очень легко перекачать низ груди и грудная клетка будет обвисшей, а не квадратной. То же касается и приседаний, где легко перекачать ягодицы в ущерб квадрицепсам (для мужчин) и, наоборот, получить мощные бедра спереди вместо попы (женщинам). Во-вторых, правильная техника защитит от травм и перенапряжений.

Обувь не важна

Это распространенная ошибка, что тренироваться можно в чем угодно. Поэтому некоторые ходят в обычных ботинках, а то и в шлепанцах (что просто опасно в тренажерном зале!). Нужно подбирать удобную обувь в зависимости от вида спорта. Если вы много бегаете - лучше подобрать беговые кроссовки и т д.

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Разминайтесь уже во время упражнений

"Не стоит тратить время на всю эту школьную физкультуру - подходите к штанге и разминайтесь уже с пустым грифом. Так мышцы адаптируются к нагрузке".

Разминка очень важна! Вы тратите 10 минут, но затем выполняете упражнения более эффективно. Результат тренировки после хорошей разминки повышается на 15%.

Серьезные спортсмены уделяют разминке еще больше времени чем стандартные 10 минут. Зато тело сразу готово и мышцы начинают работать с полной отдачей.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что ученые развенчали эффективность самого известного фитнес-упражнения.