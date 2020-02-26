Тут на тлі розмов влади про надпотужну підтримку масового спорту з‘явився цікавий законопроект від депутатів Слуги народу, Батьківщини і партії Медведчука (дивись законопроект - реєстраційний номер 3030).

В ньому передбачається встановити плату за навчання у дитячих спортивних школах. Перший пробний крок до остаточного знищення ДСШ для простого народу депутати, яким катастрофічно бракує депутатської зарплатні, обмежують сумою не більше 20 відсотків від прожиткового мінімуму на місяць.

Оскільки з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум - 2 102 гривні, отож місячна оплата може бути до 420 гривень, а за рік відповідно сягатиме до 5 тисяч 40 гривень! А якщо в родині 2 чи 3 дітей?!

Оплату пропонують брати з дітей від 6 до 18 років.

Ще одна цікавинка - це право державній і місцевій владі фінансувати приватні спортивні клуби. Не таємниця, що нинішні очільники спорту є лобістами комерційних спортклубів, які вони і їх друзі заснували, а нині хочуть ще й забезпечити їх фінансуванням за бюджетні кошти.

Як каже мій знайомий, що підготував сотні молодих і талановитих спортсменів:

спочатку уряди Яценюка-Гройсмана знищили частину дитячих спортивних шкіл передавши фінансування до місцевих бюджетів, а нині урядовці й депутати доб‘ють останні дитячі спортивні школи запровадивши плату з батьків!

Як автор і співавтор більшості діючих законів на підтримку фізичної культури і спорту та як віце-президент НОК України, звертаюся до спортивної спільноти не допустити знищення дитячого і масового спорту нинішніми високопосадовцями і депутатами!

П.С.Водночас, пропоную високопосадовцям і депутатам, які виганяють дітей на вулиці, попрацювати дружинниками у вечірній та нічній період і відчути безпосередньо наслідки своїх неадекватних ініціатив.

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