Соловьев показал тактику бесконтактного боя: спортивные итоги 4 июня

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:23, 5.06.2020

Российский тренер Юрий Семин может возглавить киевское "Динамо", а пропагандист Владимир Соловьев показал технику бесконтактного боя.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 июня.

Кроме того, легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов оценил жизнь в РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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