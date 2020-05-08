"Собака с поджатым хвостом": Фергюсон снова "наехал" на Хабиба и Конора

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сделал новый выпад в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора.

"Я твердо убежден в том, что пояс по праву принадлежит мне. Хабиб не хотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое можно сказать и о Коноре. Все говорили "Я буду следующим, я буду следующим", и где они теперь? Они лежат дома на карантине, пока мы здесь его уничтожаем", – цитирует слова Фергюсона издание Sporting Bible.

Тони Фергюсон Sportbox

Напомним, что Хабиб отказался лететь в США из-за карантина в России, поэтому его поединок с Тони сорвался в пятый раз. Место россиянина занял Джастин Гэтжи, который подерется с американцем за временный пояс и право встретиться с Нурмагомедовым в следующем бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита противостояния Фергюсона и Гэтжи на UFC 249.

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