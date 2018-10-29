"Снесет крышу": менеджер Хабиба анонсировал суперновость

Менеджер скандального чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заинтриговал почитателей российского бойца информацией от которой все придут в шок.

"У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу", - написал Абдель-Азиз на своей странице в Твиттере.

Возможно, речь идет о проведении поединка с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером, о чем уже появилась информация, пишет Sport24.ru.

Напомним, что 7 октября Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и завоевал чемпионский пояс. После поединка россиянин выпрыгнул из октагона, чтобы устроить потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал посмешищем, позвав на бой друзей Конора и Хабиба.