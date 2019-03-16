СМИ: во время теракта в Новой Зеландии погиб вратарь сборной

В Новой Зеландии опознали еще несколько человек, которые стали жертвами теракта в мечети. Среди них по вещам обнаружили тело вратаря национальной сборной и команды "Кентербери" по мини-футболу Атты Элайяна.

Недавно спортсмен стал отцом. Кроме того, Элайян был директором и акционером компании под названием LWA Solutions. В полиции, а также на официальном сайте федерации футзала эту информацию пока не подтвердили, сообщает stuff.co.nz.

Атта Элайян twitter.com/attaelayyan

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу.

По сообщениям СМИ, погибли не менее 49 человек, еще около 40 были ранены. Известно, что преступники целились в основном в детей.

Позже два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде. Оказалось, что полиция вовремя обнаружила бомбы и обезвредила их.

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