СМИ сообщили новые сведения о состоянии отца Хабиба

Александр Чеканов Другие виды спорта 18:50, 25.05.2020

Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

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Как передает Telegram-канал Mash, у наставника спортсмена на фоне коронавируса нарастает сердечно-сосудистая недостаточность. Тренер находится в коме. Кроме обычного лечения, за Нурмагомедовым-старшим ведется постоянный видеомониторинг.

При этом сам Хабиб отказался провериться на коронавирус. Чемпиону UFC сразу после госпитализации отца предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Но он отказался от такого предложения и попросил уделить все внимание врачей отцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб нурмагомедов рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане, где зафиксировано много смертей.

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