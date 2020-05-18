СМИ сообщил о крайне тяжелом состоянии отца Хабиба, у которого подтвердили коронавирус

Александр Чеканов Другие виды спорта 20:29, 18.05.2020 Обновлено: 20:54, 18.05.2020

Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Адбулманап находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

По данным Telegram-канала Mash, у Нурмагомедова-старшего диагностирован коронавирус, у него продолжает развиваться отек легких. Известны, что специалист перенес инсульт, был введен в состояние искусственной комы. У него поражены 75% легких, а врачи дежурят в плате тренера круглые сутки.

Как рассказал "Спорт-Экспресс" друг Абдулманапа Камил Гаджиев, ситуация очень тяжелая. "Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да", – сказал функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландская звезда UFC Конор МакГрегор обратился к Нурмагомедовым и заявил, что молится за здоровье тренера Хабиба.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

"Проникает в мозг": названа опасность ношения маски при коронавирусе

Интернаты закрыли на карантин, а детей вернули в опасные семьи: их жизни под угрозой

Украина разгромила Россию в историческом суперфинале Мировой лиги по шахматам

Заставляли писать вместо COVID-19 пневмония: врачи скорой Харькова устроили бунт и раскрыли всю правду работы на карантине

Закон о двойном гражданстве легализует российские паспорта на Донбассе – Геращенко