СМИ сообщил о крайне тяжелом состоянии отца Хабиба, у которого подтвердили коронавирус
Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Адбулманап находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
По данным Telegram-канала Mash, у Нурмагомедова-старшего диагностирован коронавирус, у него продолжает развиваться отек легких. Известны, что специалист перенес инсульт, был введен в состояние искусственной комы. У него поражены 75% легких, а врачи дежурят в плате тренера круглые сутки.
Как рассказал "Спорт-Экспресс" друг Абдулманапа Камил Гаджиев, ситуация очень тяжелая. "Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да", – сказал функционер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ирландская звезда UFC Конор МакГрегор обратился к Нурмагомедовым и заявил, что молится за здоровье тренера Хабиба.