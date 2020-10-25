СМИ посчитали, сколько заработал Хабиб за бой с Гэтжи

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Хабибу Нурмагомедову три миллиона долларов, при этом размер гонорара не зависел от результата поединка.

Победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тысяч долларов, сообщает Sportekz. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

Кроме того, глава UFC Дана Уайт пообещал отдать Хабибу бонус за самый зрелищный бой вечера (50 000 долларов США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурмагомедов объявил об уходе из смешанных единоборств после победы над Джастином Гэтжи. В главном поединке ивента UFC 254 Орел поймал американца на треугольник и победил его техническим нокаутом во втором раунде.

Позже решение дагестанца прокомментировал Конор МакГрегор.