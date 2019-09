"Пачка соды": официальный талисман Олимпиады-2020 вызвал ажиотаж в сети

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине представил официальный талисман соревнований.

Им стала панда Бин Двэнь Двэнь. Маскотом Паралимпийских игр стал Шуэй Рон Рон – ребенок-фонарик.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1