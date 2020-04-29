"Смертельно опасна": Хабиб, наплевавший на коронавирус, обратился к дагестанцам

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам, заявив, что халатное отношение к коронавирусу привело к быстрому распространению болезни.

"В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Наша халатность к советам и просьбам врачей, вкупе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет", – написал Нурмагомедов у себя в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov

Он призвал всех оставаться дома и беречь близких, чтобы снизить нагрузку на врачей и больницы.

"Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды", – добавил Нурмагомедов.

Стоит отметить, что сразу после возвращения из США в последних числах марта, где россиянин уже не мог продолжать тренировки из-за пандемии коронавируса, он вышел на прогулку по Махачкале, находился в кафе без защитной маски и не придерживался обязательного двухнедельного карантина после приезда из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Хабиба Адбулманап был госпитализирован с пневмонией и сдал тест на коронавирус. Позже он опубликовал первый пост в Instagram после того, как попал в больницу.