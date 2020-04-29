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29 апреля • обновлено в 16:21
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"Смертельно опасна": Хабиб, наплевавший на коронавирус, обратился к дагестанцам

3.1т
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам, заявив, что халатное отношение к коронавирусу привело к быстрому распространению болезни.

"В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Наша халатность к советам и просьбам врачей, вкупе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет", – написал Нурмагомедов у себя в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

@khabib_nurmagomedov

Он призвал всех оставаться дома и беречь близких, чтобы снизить нагрузку на врачей и больницы.

"Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды", – добавил Нурмагомедов.

Салам Аллейкум Всем - В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако, наша халатность к советам и просьбам врачей, в купе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Стоит отметить, что сразу после возвращения из США в последних числах марта, где россиянин уже не мог продолжать тренировки из-за пандемии коронавируса, он вышел на прогулку по Махачкале, находился в кафе без защитной маски и не придерживался обязательного двухнедельного карантина после приезда из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Хабиба Адбулманап был госпитализирован с пневмонией и сдал тест на коронавирус. Позже он опубликовал первый пост в Instagram после того, как попал в больницу.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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