Смерть на свидании: что известно о гибели российской спортсменки в Польше

Стали известны первые версии гибели российской гандболистки Екатерины Королевой в Польше. Девушка умерла во время свидания.

Трагедия произошла после окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу в польском Старе-Яблонки. После завершения финала для участников был организован праздничный банкет. 20-летняя Катя Королева договорилась о свидании с парнем, с которым познакомилась тут же. Пара решила искупаться в местном озере. Девушка прыгнула с пирса и не всплыла, сообщает телеграм-канал Mash.

Екатерина Королева Федерация гандбола России

Основных версий гибели девушки рассматривается две: сердечный приступ либо асфиксия на фоне перепада температур. По оценке медиков, это может случиться даже с абсолютно здоровым человеком. Польская полиция завела дело о непредумышленном убийстве. Друга девушки допросили, но тут же отпустили - он вернулся в Россию.

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