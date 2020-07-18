Сменивший гражданство иркутский рекордсмен мира – о России: здесь ловить нечего

Российский легкоатлет Матвей Волков, который принял решение выступать за сборную Беларуси, объяснил смену спортивного гражданства.

По словам легкоатлета, он не видит перспектив на родине.

"Это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном принимаю это как данность. Что касается заработка, существует не только господдержка. Главный источник дохода топ-спортсмена – соревнования и личные контракты. И да, у меня будет двойное гражданство", – цитирует Волкова "СЭ".

Отметим, что 16-летний Волков установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в своей возрастной категории, покорив отметку в 5,5 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила о готовности сменить гражданство.