Сменивший гражданство иркутский рекордсмен мира – о России: здесь ловить нечего
Матвей Волков объяснил смену гражданства. Иркутск сегодня
Российский легкоатлет Матвей Волков, который принял решение выступать за сборную Беларуси, объяснил смену спортивного гражданства.
По словам легкоатлета, он не видит перспектив на родине.
"Это мое будущее. А здесь ловить нечего. Жалко, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном принимаю это как данность. Что касается заработка, существует не только господдержка. Главный источник дохода топ-спортсмена – соревнования и личные контракты. И да, у меня будет двойное гражданство", – цитирует Волкова "СЭ".
Отметим, что 16-летний Волков установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в своей возрастной категории, покорив отметку в 5,5 метров.
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила о готовности сменить гражданство.