Слетел с катушек: российский боец ММА разгромил банк - видеофакт

Боец смешанных боевых искусств Джабраил Дузаев устроил погром в отделении одного из российских банков на Кузнецком мосту в Москве. Спортсмен вел себя неадекватно.

Инцидент произошел пятого января. Боец вошел в отделения банка и принялся громить стены, банкоматы и все, что попадалось на его пути. После погрома Дузаев вышел из здания и стал легкой добычей для правоохранителей. Спортсмена тут же задержали, сообщает Рен-ТВ.

Дузаев провел три поединка по правилам смешанных единоборств. На его счету одна победа и два поражения. В 2016 году боец провел один поединок под эгидой Абсолютного чемпионата Беркута (АСВ).

Джабраил Дузаев Скришот ok.ru/В-А-Й-Н-А-Х М-М-А

