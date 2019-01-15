МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Слетел с катушек: российский боец ММА разгромил банк - видеофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Боец смешанных боевых искусств Джабраил Дузаев устроил погром в отделении одного из российских банков на Кузнецком мосту в Москве. Спортсмен вел себя неадекватно.

Инцидент произошел пятого января. Боец вошел в отделения банка и принялся громить стены, банкоматы и все, что попадалось на его пути. После погрома Дузаев вышел из здания и стал легкой добычей для правоохранителей. Спортсмена тут же задержали, сообщает Рен-ТВ.

Новости
''Закрой рот!'' Боец ММА жестко поставил на место Хабиба

Дузаев провел три поединка по правилам смешанных единоборств. На его счету одна победа и два поражения. В 2016 году боец провел один поединок под эгидой Абсолютного чемпионата Беркута (АСВ).

Джабраил Дузаев

Джабраил Дузаев

Скришот ok.ru/В-А-Й-Н-А-Х М-М-А

Как сообщал OBOZREVATEL, южнокорейский боец смешанного стиля (MMA) Сун Квон Ким отправил в нокаут бразильца Андре Оливейру на турнире RFC Way of the Dragon ударом по ноге.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги