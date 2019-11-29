Возвращение МакГрегора: названы дата и соперник

Следующий бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора пройдет 18 января в Лас-Вегасе, а соперником станет американский ветеран Дональд Серроне.

"Конор подписал, Серроне готов к поединку", – заявил президент UFC Дэйна Уайт агентству ESPN.

Конор МакГрегор ИноСМИ

Последний поединок Конора МакГрегора (21-4) состоялся в октябре 2018 года против Хабиба Нурмагомедова и завершился поражением ирландца в четвертом раунде после болевого приема в исполнении россиянина. МакГрегор не побеждал в UFC с ноября 2016 года, когда побил Эдди Альвареса, завоевав второй чемпионский титул.

У Дональда Серроне два поражения подряд. В последнем поединке он был нокаутирован Джастином Гэйджи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов прокомментировал оскорбительные высказывания Конора МакГрегора в свой адрес.

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