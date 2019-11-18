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18 ноября • обновлено в 17:35
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"Скотыняка!" Беленюк показал депутатам приемы самообороны

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28-летний украинский борец, серебряный призер Олимпиады-2016 и депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк решил научить своих коллег самообороне.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Instagram Жана Беленюка

Об этом он сообщил в Instagram, записав специально для народных избранников видеоролик.

"Друзья, всем привет. После насыщенной пленарной недели я дошел до спортивного зала и хочу показать несколько приемов, потому что на наших депутатов совершаются иногда нападения. Чтобы они знали, как себя защитить. Поехали", – сказал Беленюк, прежде чем показать несколько бросков.

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Напомним, ранее бывший депутат Олег Ляшко спровоцировал драку с нынешним депутатом от партии "Слуга Народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по борьбе Жан Беленюк объяснил, зачем идет в Раду.

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Читайте все новости по теме "Драки нардепов" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Драки нардепов
Персона
Жан Беленюк
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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