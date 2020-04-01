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1 апреля • обновлено в 15:33
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"Сколько сможете продержаться?" Тренер Емельяненко высмеял ситуацию с коронавирусом

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Тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Мурад Бичуев снисходительно относится к пандемии коронавируса в мире.

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Наставник скандального спортсмена считает, что паника по поводу эпидемии является искусственно созданной.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

кадр из видео

"Считаю, что не стоило разводить такую панику. Посмотрите, как активно люди стали запасаться товарами. Но сколько вы сможете продержаться на них? Неделю? Две? Это ничего не даст", – приводит слова Бичуева RT на русском.

Отметим, что Александр Емельяненко свой ближайший бой проведет против Магомеда Исмаилова. Поединок был перенесен на 23 июля из-за коронавируса и карантина в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко записал неожиданное обращение к девушкам, попросив их не писать личные сообщения в социальных сетях.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
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