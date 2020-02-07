Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Скандал в аэропорту: олимпийский чемпион отстранен после поездки в Китай

3.1т
Читать материал на украинском

Олимпийский чемпион по шорт-треку венгр Чаба Бурьян угодил в скандал. В декабре 2019-го спортсмен прибыл на этап Кубка мира в Шанхай и был возмущен длинной очередью на пограничном контроле.

Чаба Бурьян

Чаба Бурьян

twitter.com

По его словам, в очереди в аэропорту ему пришлось простоять целый час. О случившемся он рассказал в своем Instagram, подписав фото нецензурной лексикой: "Е*аный Китай".

В результате разгоревшегося скандала шорт-трекиста быстро отозвали домой, а тренер венгерского спортсмена Чжан Цзинь, которая по национальности является китаянкой, подала в отставку и потребовала публичных извинений.

Новости
Официально: Гран-при Формулы-1 в Китае отменен

Венгерская сторона приняла решение наказать Чабу и отстранила спортсмена на один год – до 5 декабря 2020 года, сообщает Hungary Today. У Бурьяна есть право обжаловать решение в ближайшие 15 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного коронавируса nCoV.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "шорт-трек" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
шорт-трек
Место
Венгрия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
8
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Братушка росейских подонков! Такая же безмозглая тварь, шо и любой Кацaп!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги