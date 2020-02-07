Скандал в аэропорту: олимпийский чемпион отстранен после поездки в Китай

Олимпийский чемпион по шорт-треку венгр Чаба Бурьян угодил в скандал. В декабре 2019-го спортсмен прибыл на этап Кубка мира в Шанхай и был возмущен длинной очередью на пограничном контроле.

Чаба Бурьян twitter.com

По его словам, в очереди в аэропорту ему пришлось простоять целый час. О случившемся он рассказал в своем Instagram, подписав фото нецензурной лексикой: "Е*аный Китай".

В результате разгоревшегося скандала шорт-трекиста быстро отозвали домой, а тренер венгерского спортсмена Чжан Цзинь, которая по национальности является китаянкой, подала в отставку и потребовала публичных извинений.

Венгерская сторона приняла решение наказать Чабу и отстранила спортсмена на один год – до 5 декабря 2020 года, сообщает Hungary Today. У Бурьяна есть право обжаловать решение в ближайшие 15 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного коронавируса nCoV.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!