Скандал дня: знаменитый чемпион объявил бойкот Украине

Украинский гроссмейстер, чемпион мира 2002 года Руслан Пономарев отреагировал на скандал в украинской федерации шахмат, которая назначила нового главного тренера сборной Александра Сулипу.

Руслан Пономарев wikipedia.org

"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию", – написал Пономарев на своей странице в Twitter.

Ранее украинские шахматисты попросили министерство спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной. Один из ведущих украинских гроссмейстеров Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины из-за невыполнения их просьбы к федерации сменить тренера национальной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Стелла Захарова призвала не осуждать спортсменов, которые отказываются от гражданства Украины и переезжают в Россию.

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