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Скандал дня: Украину лишат олимпийского "золота"

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Украинский штангист Алексей Торохтий временно отстранен от участия в соревнованиях по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Причиной такого развития событий послужил проваленный допинг-тест нашего спортсмена. В пробе украинского атлета был обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации IWF.

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Алексей Торохтий

Алексей Торохтий

Проверка допинг-проб проводилась по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), который примет решение о лишении спортсмена полученной им медали.

Алексей Торохтий является олимпийским чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Международном союзе биатлонистов объявили бойкот российскому журналисту Дмитрию Губерниеву на фоне нового громкого допингового скандала вокруг спортсменов из РФ.

Читайте все новости по теме "тяжелая атлетика" на OBOZREVATEL.

Тема
тяжелая атлетика
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хорошая новость с укростана
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Сала польского пережрал, там свиней всякой дрянью колят для быстрого роста, а своего сала окраина уже не производит, утеряны древние технологии)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
неожиданно,правда мазепинцы?Сколько там медалей осталось? Ещё одна? )))
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