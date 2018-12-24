Скандал дня: Украину лишат олимпийского "золота"

Украинский штангист Алексей Торохтий временно отстранен от участия в соревнованиях по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Причиной такого развития событий послужил проваленный допинг-тест нашего спортсмена. В пробе украинского атлета был обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации IWF.
Алексей Торохтий
Проверка допинг-проб проводилась по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), который примет решение о лишении спортсмена полученной им медали.
Алексей Торохтий является олимпийским чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 килограмм.
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