Ситуация в России становится еще хуже, – Родченков

Максим Иншаков Другие виды спорта 19:21, 5.11.2020

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уверен, что Россию должны отстранить от всех соревнований на восемь лет.

Такое наказание российский спорт должен получить из-за систематического мошенничества с допинг-пробами.

"Ситуация в России становится еще хуже. Саботаж усугубляется фальсификациями, ложью и отрицанием продолжающейся нисходящей бюрократии", — заявил он в интервью Evening Standard.

Информатор WADA добавил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) как судебный орган нуждается в обновлении и реформировании.

"Из-за их решений русские мошенники, возможно, смогут опять избежать подобающих санкций и наказаний, а затем каким-то образом снова выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году", – подытожил он.

В данный момент проходят слушания по делу РУСАДА против WADA. Российская сторона пытается опротестовать санкции, наложенные организацией в CAS.

Если CAS признает Россию виновной в систематических допинговых нарушениях, спортсменам РФ полностью запретят участвовать в таких мероприятиях, как летняя Олимпиада-2020, Паралимпийские игры в Токио, а также финальный турнир Евро-2020 по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РУСАДА признал факт подмены нескольких допинг-проб российских спортсменов, анализ которых проводит экспертная группа WADA.

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