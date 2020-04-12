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12 апреля • обновлено в 18:18
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"Ситуация очень плачевная": Дарья Клишина рассказала про "ужас, происходящий сейчас в США"

7.1т
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Российская вице-чемпионка мира в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала об ограничениях из-за эпидемии коронавируса в США, где она живет и тренируется с 2013 года.

Дарья Клишина

Дарья Клишина

"В Америке ситуация с карантином зависит от штата, в каждом штате – разные правила. Я в Атланте, штат Джорджия, и у нас официально от правительства было заявление, что мы имеем право выходить из дома. Нам рекомендуют оставаться дома, но если мы хотим заниматься физической активностью, то имеем право выходить в парки. Во многих штатах выход из дома вообще запрещен, только в крайнем случае – за продуктами и в аптеку", - сказала Клишина в подкасте Sportrecs.

Спортсменка не может описать словами весь кошмар, который происходит вокруг нее.

"Прогнозируют, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке – это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная. То, что в других странах вводят жесткий карантин, несмотря на то, что там может и не так много случаев заражения – самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке", – подытожила легкоатлетка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский нападающий американского хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с коронавирусом в США.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
вот она модель реформы внучки полицая супрун .страховки нет-2к зелени вызвать бригаду ликвидаторов черного дерева
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Так а чего страшного то ? У мадам ПМС что ли ? Гипррьелизировала собственные опасения
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ivani Rezo, ты реально не в теме или методичку не сменили еще?
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