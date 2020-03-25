Ситуация двухсторонняя: как украинские топ-спортсмены отреагировали на перенос Олимпиады-2020

Олимпиада-2020 до последнего держалась перед пандемией коронавируса, но в итоге МОК решил все же перенести Игры на лето 2021-го.

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Перенос стал настоящим глобальным решением, на что повлияли десятки стран. И теперь еще больше спортсменов (сотни и даже тысячи) получили сломанный и скомканный олимпийский цикл из 5 лет, вместо традиционных 4-х. Теперь уже Олимпиада-2021 точно выйдет особенной для многих.

Что думают о переносе ОИ-2020 топовые спортсмены Украины, большая часть из которых является "олимпийской надеждой" Украины на медали – рассказывает OBOZREVATEL.

Перенос Олимпиады – полностью адекватное решение, оценивая нынешнюю ситуацию в мире. И подставлять под риск жизни спортсменов и массы зрителей, приезжающих на Игры, того не стоит

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассматривал поездку на Олимпиаду летом 2020-го как финальный аккорд своей карьеры, уже сейчас переключаясь на неспортивную деятельность. Но теперь Жану предстоит еще на год полноценно продлить свою карьеру, чтобы достойно выступить уже летом 2021-го.

"Предполагал, что такой вариант развития событий вполне возможен. Поэтому эта новость была вполне ожидаема для меня. Единственное, когда ты уже видишь новость как факт, задумываешь об этом конкретнее. В первую очередь хочется надеяться, что проделанная работа на протяжении последнего года не пройдет зря, а заложенная база будет полезной для меня в подготовке уже к Олимпиаде-2021. Так что надеемся, что все приложенные усилия и пролитый пот были не напрасны", - сказал Беленюка в комментарии OBOZREVATEL.

Жан Беленюка

"В целом же перенос Олимпиады – полностью адекватное решение, оценивая нынешнюю ситуацию в мире. И подставлять под риск жизни спортсменов и массы зрителей, приезжающих на Игры, того не стоит – в приоритете должна быть человеческая жизнь. Поэтому и видим разумное решение, хотя я уверен, что МОК до конца не хотел откладывать проведение Олимпийских игр, борясь до последнего. Но форс-мажорные обстоятельства все-таки вносят неприятные изменения в спортивную жизнь всей планеты".

"Это повод для всех спортсменов показать свой характер. Даже те, кто хотели завершать карьеру после Олимпиады, останутся в спорте еще на год, чтобы пройти это испытание. Такие обстоятельства вынуждают меня еще как минимум на год остаться в спорте. Еще никто не выигрывал Олимпийские игры в непарный год. Когда встретятся два олимпийских чемпиона, то можно будет сказать: "Ты выиграл Олимпиаду в парный год, а так выигрывают все. А я стал чемпионом в непарный год, поэтому я круче", – сказал Беленюк также в комментарии ua.tribuna.com.

Где-то перенос Олимпиады – это к лучшему. К тому же, Игры только перенесли, а не вовсе отменили

Украинская "звездочка" фехтования Ольга Харлан на время начала карантина еще хоть и не обеспечила себе место на Олимпиаде (квалификация в фехтовании еще не закончена), но именно Харлан украинцы видели одной из главных надежд на медали. Но Ольга призывает не унывать и готовиться далее, рассматривая перенос как шанс лучше подготовится.

Ольга Харлан

"Думаю, любой спортсмен, который претендует на Олимпийские игры и мечтает о них, хочет поскорее попасть на Игры. А здесь перенесли на целый год… Конечно же, перенос в целом расстраивает, ведь была выполнена большая подготовка, и все надеялись, что эпидемия коронавируса все-таки не повлияет на ОИ. Была надежда на скорое исправление ситуации, но, видимо, это не так", – сказала Харлан в комментарии OBOZREVATEL.

"Но с другой стороны можно найти и положительные моменты. Во-первых, Олимпиаду только перенесли, а не отменили вообще. И так уже сложилось, что нынешний олимпийский цикл идет теперь не 4 года, а 5 лет. Перенос Олимпиады-2020 – это правильное решение, потому что в первую очередь мы должны думать о здоровье людей, о своих семьях и подобных ценностях. Поэтому где-то перенос (а не отмена) Игр – это и к лучшему. Некоторые спортсмены получили дополнительное время переосмыслить свою подготовку и исправить ошибки. По сути, это второй шанс на подготовку к Олимпиаде", - говорит Ольга.

Это на 100% очевидное решение, хотя ситуация очень двухсторонняя

Гимнаст Олег Верняев ждал Олимпиаду как возможность вернуться на былые высоты после травмы и долгого восстановления в 2017-18 гг. Теперь же, когда до Игр осталось "рукой подать", Олегу, как и многим другим, предстоит отсрочка.

"Это на 100% очевидное решение. Буду делать, как скажут. От меня все равно ничего не зависит. Даже если скажут, что Игры через неделю, то буду готовиться. Как есть, так есть. Злиться на кого-то или обижаться бессмысленно. Но ситуация очень двухсторонняя. Допустим, мне не принципиально проводить Олимпиаду в этом году или в следующем. Мне возраст позволяет. Вчера я разговаривал с Александром Шатиловым, который представляет Израиль. Он говорит: "В следующем году мне будет 35, но я еще потерплю, хотя уже ого-го как нелегко". А вот Оксане Чусовитиной уже будет 45. Еще год ждать – это очень тяжело", – говорит Верняев в интервью сайту ua.tribuna.com.

Олег Верняев

"Но с другой стороны, тут уже идет вопрос интересов здоровья человечества, а не просто спорта. Еще один плюс переноса – это время на подготовку. Как готовиться к Олимпийским играм, если я 9 дней уже не тренируюсь. У меня не тот вид спорта, когда можно покачаться дома и не забыть гимнастику. У нас совсем другое. Для нас важна мышечная память. Поверьте, это очень сложно. Я два года после операции восстанавливался", - сказал гимнаст.

Сами японцы хотели провести Олимпиаду, несмотря ни на что, судя по их общему настрою

Один из наиболее известных баскетболистов Украины Вячеслав Кравцов хоть и не мог рассчитывать на участие в Олимпиаде, но и так оказался в центре событий вокруг ОИ, так как сейчас играет в Японии за местный клуб "НеоФиникс". По словам Кравцова, японцы очень хотели провести Олимпиаду как было запланировано, и ради этого даже могли пойти на некоторые махинации…

Вячеслав Кравцов neophoenix.jp

"Сами японцы хотели провести Олимпиаду, несмотря ни на что, судя по их общему настрою. Мне кажется, даже в случае войны Япония все равно хотела бы проводить Игры. Но как я понял, МОК со своей стороны также принял решение. Ясно, что Токио надеялся на проведение ОИ, но если МОК настоял, то японцы не имели права не подчиниться. В итоге и пришли к такому компромиссному решению о переносе", – сказал Кравцов в интервью OBOZREVATEL.

"В Японии аномально медленно развивается эпидемия коронавируса. Если сравнивать даже с близлежащими азиатскими странами, то у японцев показатели распространения вируса довольно малы. И многие, в том числе и я, задавались вопросом – а не специально ли японское правительство делает это, чтобы избежать паники, не пугать народ и остальной мир, также сохранив и Олимпиаду? Понятно, что это все догадки и твердо судить об этом нельзя… Но слухи по этому поводу есть", – подытожил баскетболист.

Tokyo 2021... No comments

Украинка Мария Бех-Романчук наверняка рассчитывала на своеобразный прорыв на Олимпиаде-2020, но теперь легкоатлетке придется выстраивать все планы и подготовку заново.

Мария пока не высказывалась конкретно насчет отмены Олимпиады, но красноречиво все дает понять одним постов в своем Instagram.

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