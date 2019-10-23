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23 октября • обновлено в 19:22
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"Синие руки, из носа кровь": юная синхронистка трагически умерла в России

3.8т Читать материал на украинском

В Перми во время тренировки скончалась 11-летняя девочка из группы синхронного плавания. Трагедия случилась в бассейне "Олимпия".

По словам очевидцев, ребенок задохнулся и некоторое время плавал по одной из дорожек в неестественной позе. Ее заметили другие ребята и попытались вытащить, однако у них это не получилось. Позже к ним подключились сотрудники бассейна и врач – они пытались реанимировать ребенка в течение часа, однако в себя девочка так и не пришла.

"Синие руки, из носа кровь": юная синхронистка трагически умерла в России

"Мы, родители, стояли там и видели, что одна девочка стала уходить под воду. Все стали молотить по окнам руками и кричать, но никто из тех, кто был у бассейна, нас не слышал", — рассказал kp.ru один из очевидцев.

Через некоторое время девочку заметили и другие ученики секции: они попытались достать ее из воды, однако у них это не получилось. Затем к ребятам подключились сотрудники бассейна и врач.

"Когда ребенка вытащили, то она была очень бледная. Синие руки и ноги. Потом у нее пошла кровь из носа. Сначала спасатели делали ей искусственное дыхание, потом приехала скорая, а позже реанимация", — рассказал очевидец 59.ru. По его словам, девочку пытались привести в себя целый час, однако сделать это не удалось.

Все это время рядом с ребенком находилась ее бабушка. После случившегося женщина долго не могла прийти в себя. "Вечером тут бабушка сидела у входа и плакала. А уже позже мы узнали, что у нее тут внучка утонула", — рассказал один из посетителей бассейна.

При этом, как отмечают родители других учеников секции, сейчас они рассматривают вариант перестать приводить детей на занятия в "Олимпию". Ранее они уже неоднократно обращали внимание на то, как тренеры обращаются с подопечными.

"Занимаемся тут уже несколько лет и видим, как некоторые тренеры халатно относятся к детям. Страшно за ребенка", — отметила одна из матерей.

В следственном комитете Перми возбуждено уголовное дело по факту "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", говорится в заявлении на сайте СК.

Следственная группа выехала на место инцидента, уже изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели ребенка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул во время тренировки в Енисее.

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Тема
синхронное плавание
Место
Россия Пермь
Тег
Новости России
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руденко евгений
руденко евгений
на всех комиссий не напасёшься и к каждому не поставишь наблюдателя...спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хотела бы я плюнуть в харю той гнидe, которой это "смешно"
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