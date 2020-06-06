Главная Новости
6 июня • обновлено в 22:17
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Синхронистка Алла Шишкина показала то, что всегда остаётся под водой

3.1т
Читать материал на украинском

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как выглядит подводная часть поддержек в её виде спорта.

"Поддержками называются все выбросы из воды и конструкции, которые какое-то время проносят по поверхности воды во время исполнения программ. И те, где семь спортсменок выталкивают одну, и там, где трое толкают одного, и даже в дуэте, когда один толкает своего партнёра", – написала Шишкина в Instagram, приложив несколько фотографий.

Алла Шишкина

Алла Шишкина

@allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина

Алла Шишкина

@allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина

Алла Шишкина

@allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина

Алла Шишкина

@allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина

Алла Шишкина

@allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина

Алла Шишкина

@allashishkina_rusallo4ka

Существуют различные платформы для выбросов: решетки руками, толчок с плеч, толчок с ног, когда просто толкают руками за ноги или за плечи. ⠀

"Сделала для вас подборку именно подводных фото, чтобы вы могли понять, кто как работает во время поддержки. У каждого своя функция, которую человек очень четко исполняет. Так как выступаем мы без очков, то на тренировках отрабатываем всё до автоматизма, чтобы случайно не схватить не то, что нужно. Чаще всего моя функция именно быть платформой, когда на моих плечах или руках стоит акробатка", – рассказала спортсменка

По словам девушки, бывают курьезные ситуации на тренировках.

"Когда ныряешь, одну твою ногу держат трое, а вторую только один человек. Естественно, начинается крен, но даже в такой ситуации не всегда всё заканчивается провалом. Благодаря хорошему чувству баланса платформы и мастерству акробатки, завала можно избежать. И то, что было под водой, останется под водой", – подытожила Шишкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские спортсменки-близнецы, выступающие в синхронном плавании, Беатрис и Бранка Ферес произвели настоящий фурор среди поклонников, устроив соблазнительную фотосессию на пляже.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Geniuses
VS
MIBR
Победа Evil Geniuses
1.60 Сделать ставку
SMASH
VS
forZe
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
c0ntact
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Гамбург
VS
Хольштайн
Победа Гамбурга
1.70 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Оснабрюк
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Энергетик-БГУ
Победа Шахтера с форой (-1)
1.78 Сделать ставку
Витебск
VS
БАТЭ
Инд. тотал БАТЭ больше 1.5
1.81 Сделать ставку
fnatic
VS
Team Vitality
Победа fnatic
1.70 Сделать ставку