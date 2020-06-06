Синхронистка Алла Шишкина показала то, что всегда остаётся под водой

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как выглядит подводная часть поддержек в её виде спорта.

"Поддержками называются все выбросы из воды и конструкции, которые какое-то время проносят по поверхности воды во время исполнения программ. И те, где семь спортсменок выталкивают одну, и там, где трое толкают одного, и даже в дуэте, когда один толкает своего партнёра", – написала Шишкина в Instagram, приложив несколько фотографий.

Алла Шишкина @allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина @allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина @allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина @allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина @allashishkina_rusallo4ka

Алла Шишкина @allashishkina_rusallo4ka

Существуют различные платформы для выбросов: решетки руками, толчок с плеч, толчок с ног, когда просто толкают руками за ноги или за плечи. ⠀

"Сделала для вас подборку именно подводных фото, чтобы вы могли понять, кто как работает во время поддержки. У каждого своя функция, которую человек очень четко исполняет. Так как выступаем мы без очков, то на тренировках отрабатываем всё до автоматизма, чтобы случайно не схватить не то, что нужно. Чаще всего моя функция именно быть платформой, когда на моих плечах или руках стоит акробатка", – рассказала спортсменка

По словам девушки, бывают курьезные ситуации на тренировках.

"Когда ныряешь, одну твою ногу держат трое, а вторую только один человек. Естественно, начинается крен, но даже в такой ситуации не всегда всё заканчивается провалом. Благодаря хорошему чувству баланса платформы и мастерству акробатки, завала можно избежать. И то, что было под водой, останется под водой", – подытожила Шишкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильские спортсменки-близнецы, выступающие в синхронном плавании, Беатрис и Бранка Ферес произвели настоящий фурор среди поклонников, устроив соблазнительную фотосессию на пляже.

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