Силовики в Минске жестоко избили брата олимпийской чемпионки Домрачевой: момент попал на видео

Александр Чеканов Другие виды спорта 21:45, 12.10.2020 Обновлено: 22:09, 12.10.2020

Старший брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита был жестоко избит силовиками во время акций протеста в Минске 11 октября.

Мужчина направлялся на велосипеде к своей матери, но попал в эпицентр столкновения сотрудников ОМОНа и протестующих. Нападение силовиков на Никиту Домрачева попало на видео и быстро облетело интернет, пишет Tut.by.

Сам брат биатлонистки рассказал, что от ударов по лицу в какой-то момент подумал, что ослеп. А на все просьбы вызвать скорую услышал насмешки в свой адрес.

"Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке", – прокомментировал Домрачев.

Отметим, что о реакции самой Дарьи на инцидент ничего неизвестно, а ее брат находится в больнице в ожидании суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Беларуси более двух месяцев идут протесты против результатов президентских выборов 9 августа

  • Жители страны выступили против незаконно избранного главы государства Александра Лукашенко

  • Многие спортсмены отказались выступать под флагом Беларуси, пока Лукашенко будет удерживать свой пост

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей

Украина построит новые военно-морские базы в Черном и Азовском морях

Зеленский – о назначении чиновника Януковича в ОП: Майдан не разгонял, это просто слова

Разумков высказался о зарплатах нардепов

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время