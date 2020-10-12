Силовики в Минске жестоко избили брата олимпийской чемпионки Домрачевой: момент попал на видео

Старший брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита был жестоко избит силовиками во время акций протеста в Минске 11 октября.

Мужчина направлялся на велосипеде к своей матери, но попал в эпицентр столкновения сотрудников ОМОНа и протестующих. Нападение силовиков на Никиту Домрачева попало на видео и быстро облетело интернет, пишет Tut.by.

Сам брат биатлонистки рассказал, что от ударов по лицу в какой-то момент подумал, что ослеп. А на все просьбы вызвать скорую услышал насмешки в свой адрес.

"Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке", – прокомментировал Домрачев.

Отметим, что о реакции самой Дарьи на инцидент ничего неизвестно, а ее брат находится в больнице в ожидании суда.

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