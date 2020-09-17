Шведский прыгун первым в мире побил "вечный" рекорд Бубки. Видео

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис на шестом этапе Бриллиантовой лиги установил мировой рекорд в прыжках с шестом на турнирах под открытым небом.

20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году на Бубка прыгнул на 6,14 м.

Отметим, что на этом же этапе в секторе для прыжков в высоту золотой дубль оформили две украинские легкоатлетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 года назад 20-летний украинский легкоатлет Владислав Малыхин установил национальный юниорский рекорд по прыжкам с шестом на международном турнире в польском Жари.

Уроженец Киевской области побил многолетнее достижение Сергея Бубки среди спортсменов U-20. Он показал результат 5.70 метров и таким образом улучшил рекорд украинской легенды на 15 сантиметров.