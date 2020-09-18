Швед Дуплантис побил рекорд Бубки: спортивные итоги 17 сентября

Украинский "Колос" сенсационно вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, а швед Арман Дуплантис побил рекорд легендарного Сергея Бубки.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 17 сентября.

Кроме того, Теофимо Лопес сделал заявление о бое с Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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