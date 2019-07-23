"Шок": украинский поклонник Путина рассказал о страшной травме в UFC

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник, ставший в 2014-м гражданином РФ, заявил, что не был в нокауте в своем последнем бою против американца Уолта Харриса.

По его словам, несмотря на официальную запись результата боя про нокаут, он ни на секунду не терял сознание, а свое падение и потерю концентрации назвал шоком от полученной травмы - перелома ноги.

Андрей Олейник fighttime.ru

"Я не пропустил удар коленом, и не был в нокауте, - заявил Олейник, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. - Во время падения я сломал ногу и получил страшный болевой шок, поэтому не реагировал на действия окружающих. Но я ни на секунду не терял сознания. Нога сломана, да. Но больше у меня нет никаких травм и повреждений. Прогноз по восстановлению - шесть недель, а потом работаем дальше".

Олейник категорически исключил возможность завершения профессиональной карьеры бойца.

"Я не знаю, когда повешу перчатки на гвоздь. Пока мыслей таких не было. Думал о завершении карьеры в 2001 году. Год или полтора не дрался. Одно из самых сильных качеств бойца - способность подняться после поражения. В этом и заключается сила. Забрало опустил и пошел вперед до конца", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сбежавший в Россию украинский боец Андрей Олейник после страшного нокаута попал в больницу.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!