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9 февраля • обновлено в 03:05
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Шевченко – Чукагян: где смотреть онлайн UFC 247

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Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в субботу, 8 февраля, проведет защиту своего титула.

На втором номерном турнире года UFC 247 в Хьюстоне представительница Кыргызстана сразится с американкой Кэтлин Чукагян. К слову, этот поединок будет не единственным титульным на турнире. В главном бою вечера в полутяжелой весовой категории подерутся американцы Джон Джонс и Доминик Рейес.

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UFC 247: полное расписание боев турнира

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Сражение Шевченко и Чукагян можно будет в эфире телеканала Setanta Sports. Ориентировочное время начала – в 5:00 воскресенья, 9 февраля, по киевскому времени.

Кроме того, трансляцию из Хьюстона запланировали британский BT Sport и грузинский Adjarsport.

Как сообщал OBOZREVATEL, дуэль взглядов бойцов перед чемпионским боем на третьем номерном турнире UFC 248 завершилась необычным шоу.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Валентина Шевченко (UFC)
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