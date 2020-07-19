Шестикратный чемпион Украины нокаутировал опытного россиянина в 1-м раунде в дебютном бою в UFC

Максим Иншаков Другие виды спорта 09:47, 19.07.2020 Обновлено: 10:22, 19.07.2020

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе (7-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, эффектно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На "Бойцовском острове" расположенном на Ясе, вблизи города Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, 32-летний уроженец Батуми ударом коленом в голову нокаутировал опытного россиянина Хадиса Ибрагимова (8-3).

Роман Долидзе в бою с Хадисом Ибрагимовым
Роман Долидзе с флагом Грузии
Роман Долидзе празднует победу над Хадисом Ибрагимовым

Долидзе переехал в Украину в 2008 году, поступив в Одесский национальный морской университет. В 2014 году Роман стал чемпионом Европы по грепплингe. В ММА Долидзе дебютировал в 2016 году.

В июне 2018 года на турнире WWFC 11 стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC, нокаутировав во втором раунде бразильца Эдера де Соузу. В декабре 2018 года на турнире WWFC 13 защитил титул, победив техническим нокаутом поляка Михала Пастернака.

В начале 2019 года подписал контракт с UFC.

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