Шестикратный чемпион Украины нокаутировал опытного россиянина в 1-м раунде в дебютном бою в UFC
Роман Долидзе нокаутировал Хадиса Ибрагимова.
Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе (7-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, эффектно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
На "Бойцовском острове" расположенном на Ясе, вблизи города Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, 32-летний уроженец Батуми ударом коленом в голову нокаутировал опытного россиянина Хадиса Ибрагимова (8-3).
Роман Долидзе в бою с Хадисом Ибрагимовым
Роман Долидзе с флагом Грузии
Роман Долидзе празднует победу над Хадисом Ибрагимовым
Долидзе переехал в Украину в 2008 году, поступив в Одесский национальный морской университет. В 2014 году Роман стал чемпионом Европы по грепплингe. В ММА Долидзе дебютировал в 2016 году.
В июне 2018 года на турнире WWFC 11 стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC, нокаутировав во втором раунде бразильца Эдера де Соузу. В декабре 2018 года на турнире WWFC 13 защитил титул, победив техническим нокаутом поляка Михала Пастернака.
В начале 2019 года подписал контракт с UFC.