Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Шахбулатов (11-3) потерпел сенсационное поражение на турнире Absolute Championship Akhmat 105.

Титульный бой в легчайшем весе против бразильца Даниэля Оливейры (27-6-1)прошел все пять раундов и завершился победой претендента единогласным решением судей. Даниэл стал новым чемпионом АСА в своем дивизионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин серьезно травмировался в финале турнира в Екатеринбурге RCC: Road to PFL.

Во время боя против Михаила Одинцова Нагибин в первом раунде получил сильнейший удар коленом в спину, но несмотря на резкую боль смог продолжить встречу.

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