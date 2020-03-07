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7 марта • обновлено в 12:34
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Шамиль Шахбулатов сенсационно проиграл Даниэлю Оливейре на ACA 105

1.7т
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Шахбулатов (11-3) потерпел сенсационное поражение на турнире Absolute Championship Akhmat 105.

Титульный бой в легчайшем весе против бразильца Даниэля Оливейры (27-6-1)прошел все пять раундов и завершился победой претендента единогласным решением судей. Даниэл стал новым чемпионом АСА в своем дивизионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин серьезно травмировался в финале турнира в Екатеринбурге RCC: Road to PFL.

Во время боя против Михаила Одинцова Нагибин в первом раунде получил сильнейший удар коленом в спину, но несмотря на резкую боль смог продолжить встречу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Место на паРРаше паРРашнику указали!
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1
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А чего вы не пишете о том, что ваша сборная по хоккею с мячом "сенсационно проиграла" Венгрии (4:1) здесь, у нас, в Иркутске, а????
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ahoh Yuzz38, не мычи, мент.
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