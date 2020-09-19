"Шахтер" собирается открыть офис на "Олимпийском" – СМИ

Максим Иншаков Другие виды спорта 14:15, 19.09.2020 Обновлено: 14:15, 19.09.2020

Донецкий "Шахтер" вскоре может открыть клубный офис на НСК "Олимпийский", сообщает "Бомбардир" со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, "горняки" уже работают над этим вопросом.

"Шахтер" может обосноваться на "Олимпийском"
"Бомбардир" со ссылкой на свои источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевского "Динамо".

Позже в Минспорта рассказали, как "Динамо" и "Шахтер" будут делить "Олимпийский". Министр Вадим Гутцайт уверен, что переезд "горняков" на главную арену страны – правильное и позитивное решение.

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