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"Шахтер" собирается открыть офис на "Олимпийском" – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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НСК Олимпийский

Донецкий "Шахтер" вскоре может открыть клубный офис на НСК "Олимпийский", сообщает "Бомбардир" со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, "горняки" уже работают над этим вопросом.

"Шахтер" может обосноваться на "Олимпийском"

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевского "Динамо".

Позже в Минспорта рассказали, как "Динамо" и "Шахтер" будут делить "Олимпийский". Министр Вадим Гутцайт уверен, что переезд "горняков" на главную арену страны – правильное и позитивное решение.

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