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Шахматистка Музычук оправдала экс-украинку Лагно, получившую российское гражданство

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
1,0 т.
Екатерина Лагно против Анны Музычук

Екатерина Лагно против Анны Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук оправдала свою коллегу уроженку Львова Екатерину Лагно, которая приняла российское гражданство.

"Перейти из одной федерации в другую – выбор каждого отдельного человека. Более того, никто не знает всей совокупности факторов, повлияли на это решение. Мы с Екатериной знакомы с пяти лет. Фактически, мы росли на одних турнирах, была ожесточенная борьба. После ее перехода в Российскую Федерацию, мы не перестали общаться. Я считаю, что на людей не нужно вешать клише. Пусть каждый сам сделает свой собственный вывод. Не буду говорить, что она предательница. Это ее выбор", – заявила шахматистка в интервью изданию Tribuna.

Отметим, что в конце декабря 2019 года между Музычук и Лагно разгорелась невероятная борьба за титул чемпионки мира по блицу на первенстве планеты, которое прошло в Москве. Украинка не сумела опередить свою бывшую соотечественницу и заняла второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Музычук объяснила, почему ездит на турниры, которые проходят в России.

шахматыАнна Музычук
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