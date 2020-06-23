Шахматистка Музычук оправдала экс-украинку Лагно, получившую российское гражданство

Украинская шахматистка Анна Музычук оправдала свою коллегу уроженку Львова Екатерину Лагно, которая приняла российское гражданство.

"Перейти из одной федерации в другую – выбор каждого отдельного человека. Более того, никто не знает всей совокупности факторов, повлияли на это решение. Мы с Екатериной знакомы с пяти лет. Фактически, мы росли на одних турнирах, была ожесточенная борьба. После ее перехода в Российскую Федерацию, мы не перестали общаться. Я считаю, что на людей не нужно вешать клише. Пусть каждый сам сделает свой собственный вывод. Не буду говорить, что она предательница. Это ее выбор", – заявила шахматистка в интервью изданию Tribuna.

Отметим, что в конце декабря 2019 года между Музычук и Лагно разгорелась невероятная борьба за титул чемпионки мира по блицу на первенстве планеты, которое прошло в Москве. Украинка не сумела опередить свою бывшую соотечественницу и заняла второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Музычук объяснила, почему ездит на турниры, которые проходят в России.