Шахматист ударил ножом соперницу за слишком хорошую игру

Британский шахматист приговорен к трем годам тюрьмы после того, как он в пьяном виде нанес своей сопернице ножевые ранения.

Как сообщает Daily Mail, 56-летний Ян Льюис трижды ударил соседку Луизу Бейли кухонным ножом за то, что она играла очень хорошо.

Ян Льюис Daily Mail

Инцидент произошел в доме Льюсиа. Пожилые люди решили выпить и сыграть в шахматы. Во время игры британец начал выражать недовольство ходом поединка, а затем высмеял способности соперницы и трижды ударил ее холодным оружием.

В результате Бейли пришлось обратиться в больницу, где ей зашили раны на теле, бедре и руке.

"Это было не просто в момент безумия. Он ударил ее трижды. Повезло, что Льюис не пробил артерию и не причинил более серьезного вреда", – заявил судья во время слушания дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент состоялся во Львове. Шахматист пришел в гости к сопернику и несколькими ударами по голове забил того до смерти.