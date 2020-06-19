Шахматист Пономарев рассказал, во что превратился Крым: итоги спорта 18 июня

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал виновных в неудачах команды, а украинский чемпион мира по шахматам Руслан Пономарев высказался о ситуации в Крыму.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 18 июня.

Кроме того, украинский боксер Иван Редкач посмеялся над Василием Ломаченко, увидев тренировку его будущего соперника Теофимо Лопеса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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