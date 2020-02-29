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1 марта • обновлено в 00:04
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Сергей Адамчук проиграл в чемпионском бою Glory 75

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Известный украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-7, 0 КО) проиграл Петчпонамрунгу Киатмукао (Таиланд) и не смог стать чемпионом мира в полулегком весе.

Адамчук - Петч

Адамчук - Петч

5-рарундовый бой 29-летнего уроженца Кривого Рога на турнире Glory 75, проходившего в нидерландском Утрехте, завершился единогласным решением судей 49:45.

Матч начался непросто для украинца. Петч уверенно и мощно работал лоу-киками, заставляя Сергея большую часть времени проводить в защите. Адамчук не мог никак пристроится к действиям чемпиона, найти дистанцию и свой удар. Наш соотечественник первые два раунда пережидал в защите, вместо того, чтобы атаковать.

У Сергея не получалось ни подойти на удобное расстояние, ни контратаковать. Он брал длинные паузы во время боя, словно не зная, как и чем пробить оборону тайца.

В 4-м и 5-м раунде ситуация в ринге кардинально не изменилась. Украинский кикбоксер, тотально проигрывая по очкам, так и не смог донести нокаутирующий удар, чтобы вырвать победу.

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Напомним, что Адамчук стал претендентом на чемпионский пояс 22 декабря, когда в напряженном бою побил россиянина Алексея Ульянова (29-7-1, 7 КО)

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Адамчук добыл яркую победу над мексиканцем Абрахамом Видалесом на турнире Glory 72, который прошел в Чикаго (США).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
кикбоксинг
Персона
Сергей Адамчук
Место
Нидерланды Утрехт
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