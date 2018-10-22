Серфер-нудист боднул акулу и поплатился - фотофакт

В Австралии на серфера напала акула. Спортсмен вызвал агрессию животного, случайно боднув его.

Инцидент произошел на нудистском пляже Самурай неподалеку от Ньюкасла, штат Новый Южный Уэльс. 51-летний Пол Кенни плавал, лежа на серфе. Он собирался "поймать последнюю волну", случайно опустил голову слишком низко и боднул проплывавшую снизу акулу.

В ответ рыба укусила его за правую руку и потянула вниз.

"Мне кажется, моя рука доставала до ее глотки. Она повернулась и щелкнула зубами. К счастью, попала не по артерии", — рассказал австралиец в интервью Newcastle Herald. Он бил ее, пока рыба не расслабила хватку и не уплыла.

Тогда мужчина быстро побежал к берегу, придерживая раненую руку. "Кровь была везде, и я надеялся, что акула не вернется", — добавил Кенни. Другие посетители пляжа помогли ему выбраться из воды, перевязали рану и вызвали врача.

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Пол Кенни Newcastle Herald

В больнице австралийцу зашили рану. Из-за глубины укуса врачам пришлось сделать около 20 швов. Кенни остается в больнице, его состояние стабильное. Он признается, что не держит зла на акулу: "Я был в ее мире. Она плыла куда-то по своим делам, а я ее боднул, ну и получил сдачу".

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