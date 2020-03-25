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25 марта • обновлено в 19:08
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Секс-видео принесло космические деньги легендарному рестлеру Халку Хогану

4.4т
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Легенда рестлинга Халк Хоган получит 110 миллионов долларов в качестве компенсации от Cox Radio из-за секс-видео с его участием, которое оказалось в сети.

Как сообщает информагентство MSN, Хоган пришел к "конфиденциальному" соглашению с радиостанцией и ее ведущими, которых он обвинил в намеренной публикации видеозаписи.

Халк Хоган

Халк Хоган

Эспрессо TV

Отмечается, что изначально рестлер требовал от сайта Gawker, на котором появился этот ролик, 141 миллион долларов, но согласился на 31 миллион, поскольку это привело к банкротству компании. Остальные 110 миллионов он хотел получить от Cox Radio и ведущих радиостанции.

Секс-видео с участием Хогана и жены его лучшего на тот момент друга было записано еще в 2007 году, но впервые появилось в сети в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый баскетболист американского клуба НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей показал, как занимается оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

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Читайте все новости по теме "рестлинг" на OBOZREVATEL.

Тема
рестлинг
Тег
Секс
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